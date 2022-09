Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk chung tay vì người nghèo

TPO - Từ mô hình điểm “3 an toàn về an ninh trật tự” tại giáo xứ Kim Phát, công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cùng chính quyền địa phương đang nhân rộng đến 6 giáo xứ trên địa bàn, trở thành điểm sáng trong bảo đảm an ninh trật tự vùng tôn giáo của tỉnh này.