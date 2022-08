Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Mông và Hà Nhì gắn với phát triển du lịch

TPO - Ngày xưa, người Cơ Tu sống giữa núi rừng Trường Sơn (Quảng Nam) tổ chức lễ kết nghĩa khi hai bên có xảy ra mâu thuẫn. Còn ngày nay, lễ kết nghĩa được tổ chức để giữ mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, đoàn kết hơn rồi qua đó cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh, chính trị, giao lưu lưu văn hóa.

TPO - Ngày 4/7 (tức ngày 6/6 âm lịch) là ngày Tết So Loọc của người Tày. Nùng, Trong quan niệm của người Tày, so Loọc (hay còn gọi là So Lộc) có nghĩa là “xin lộc trời, lộc thần linh, lộc của ông bà tổ tiên” để làm ăn thuận lợi, mùa màng tốt tươi.