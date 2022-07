Tập huấn du lịch sinh thái cho các đồng bào dân tộc thiểu số

TPO - Ngày 4/7 (tức ngày 6/6 âm lịch) là ngày Tết So Loọc của người Tày. Nùng, Trong quan niệm của người Tày, so Loọc (hay còn gọi là So Lộc) có nghĩa là “xin lộc trời, lộc thần linh, lộc của ông bà tổ tiên” để làm ăn thuận lợi, mùa màng tốt tươi.