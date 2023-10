TPO - Trong giai đoạn 2023 đến 2025, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, tổ hợp tác; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 3 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm.

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên, khẳng định vai trò, vị thế của mình ở gia đình và các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có kinh tế.

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030", với quan điểm: Củng cố duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển các hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh. Phát huy sức mạnh nội lực của thành viên trong xây dựng, phát triển các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể.

Đề án nhằm phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX. Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Đề án cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể, trong đó đáng chú ý là trong giai đoạn 2023 đến 2025 các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ); tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, tổ hợp tác; 100 nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đề án cũng đặt mục tiêu tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 3 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tạo việc làm mới cho từ 100 lao động nữ trở lên là thành viên HTX, tổ hợp tác, trong giai đoạn kể trên.