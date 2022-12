Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Lễ Giáng sinh ở Kon Tum

TPO - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục tỉnh Kon Tum.

Chiều 21/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục tỉnh Kon Tum.

Tại đây, ông Đỗ Văn Chiến chúc Giám mục Nguyễn Hùng Vị cùng các linh mục, bà con có đạo đón mùa Giáng sinh an lành. Đồng thời cảm ơn sự đóng góp công sức của Giám mục cùng các linh mục, tu sỹ, bà con có đạo vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, biểu dương các linh mục, đồng bào có đạo trong tỉnh đã có đóng góp lớn trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong các linh mục, các giáo phận, giáo xứ với trọng trách và uy tín của mình, động viên các đồng bào tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đóng góp công sức của mình để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh xây dựng Kon Tum ngày một phát triển.

Giám mục Nguyễn Hùng Vị cũng chia sẻ mong muốn, Nhà nước và Giáo hội cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, người dân sống tốt đời đẹp đạo để hướng tới một năm mới bình an, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.