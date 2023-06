TPO - Ngày 13/6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức gặp mặt chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Hoạt động này nhằm chuẩn bị cho Đại hội Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chia sẻ, dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá; thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, cuối năm ngoái đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm. Tỉnh hiện có 15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 3 xã Nông thôn mới kiểu mẫu; 1 huyện và 1 thành phố được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt từ thành thị đến nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bí thư Tỉnh Ủy Bạc Liêu nhấn mạnh, thành quả này có được là nhờ sự chung sức, chung lòng của toàn đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó, có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer, nhất là các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín; các vị đã tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, của tỉnh; đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính sách của Trung ương, của tỉnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đoàn kết, gắn bó với các dân tộc khác, tích cực sản xuất, tham gia vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể; từ đó, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh của địa phương.

Đặc biệt, sắp tới sẽ diễn ra Đại hội Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu mong các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Acha, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Đại hội.

Thay mặt các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, Hòa thượng Hữu Hinh - Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, Trụ trì chùa Cù Lao cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền đối với đồng bào Khmer, đồng thời khẳng định từ trước đến nay, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trước sau như một.

Từ khi đất nước độc lập, thống nhất đến nay, tất cả 22 ngôi chùa Phật giáo Nam tông trong tỉnh được chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện tu sửa. Riêng trong năm nay, tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ đầu tư xây dựng trường học ở chùa Kos Thum, huyện Hồng Dân; Xây dựng mới và sửa chữa tất cả lò hỏa táng ở các chùa Phật giáo Nam tông Khmer cũng như tạo điều kiện để các chùa mở lớp dạy chữ Khmer cho học sinh, các lớp giáo lý Pali cho chư tăng...

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng các phần quà đến các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.