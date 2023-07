TPHCM: Kỷ niệm 84 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Báo cáo tại buổi lễ, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo TPHCM cho biết đồng bào Phật giáo Hoà Hảo thành phố luôn tuân thủ phương hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc” và lý tưởng hành đạo “đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh”; tuân thủ chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương; đoàn kết gắn bó với cộng đồng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước...

Trong một năm qua, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tại TPHCM đã tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội như xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; khám và tặng thuốc miễn phí cho người nghèo; tặng học bổng cho học sinh nghèo; xây cầu nông thôn; nấu cơm tặng các bệnh nhân và người nghèo… với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Ban Tôn giáo TPHCM ghi nhận những kết quả đạo sự của Phật giáo Hòa Hảo thành phố trong 6 tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, đồng thời biểu dương những đóng góp của Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho đồng bào nghèo, các bệnh nhân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo TPHCM tin tưởng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo cả nước nói chung và thành phố nói riêng tiếp tục kề vai sát cánh, đoàn kết cùng các cấp chính quyền, các đoàn thể tham gia, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào từ thiện xã hội, chăm lo, hỗ trợ người nghèo, tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Theo báo An Giang, sáng 5/7, tại An Hòa tự (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH.

Phát biểu khai mạc lễ, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH Nguyễn Tấn Đạt cho biết, hệ thống Giáo hội PGHH và toàn thể đồng đạo trong những năm qua với đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc” thực hành bằng 4 chương trình đạo sự trọng tâm đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Đó là nhờ hầu hết bà con tín đồ phục vụ với tinh thần cả vật chất, tinh thần lo đạo.

6 tháng đầu năm 2023, công tác từ thiện - xã hội trong đạo đã thực hiện được tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng, riêng Ban Đại diện PGHH tỉnh An Giang thực hiện trên 59 tỷ đồng. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong tín đồ PGHH đã được Đảng và nhà nước ghi nhận, nêu điển hình và nhân rộng trong đời sống xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho rằng, với việc thực hiện tốt 4 chương trình đạo sự trọng tâm trong toàn đạo, phát triển nền đạo gắn với phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, phối hợp gắn bó với chính quyền các cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần không chỉ cho tín đồ trong đạo PGHH mà còn cho toàn thể nhân dân. Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH đã góp phần cùng các cấp chính quyền phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Anh Thư tin tưởng rằng trong thời gian tới, với đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc” và tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu Nhân”, Giáo hội và tín đồ PGHH sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp chính quyền tổ chức, góp phần thực hiện mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.