Những mầm thiện lành từ tay cha xứ

TPO - Vào thăm người thân tại thành phố Long Xuyên (An Giang), ni cô Đoàn Trà My bất ngờ bị kẹt lại do dịch COVID-19 bùng phát. Ở nơi đất khách quê người, Trà My xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch với mong muốn cống hiến một phần sức trẻ để sớm đẩy lùi dịch bệnh.