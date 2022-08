Bạn nhỏ khó khăn ở TPHCM đón Trung thu mơ ước

TPO - Chương trình "Trung thu mơ ước" dành tặng khoảng 300 em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các mái ấm, nhà mở và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Sáng 27/8, tại Khu vui chơi Thiếu nhi SC ViVoCity (TPHCM), báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp cùng nhóm Chia sẻ - Sharing và Ban Từ thiện - Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình "Trung thu mơ ước" dành tặng khoảng 300 em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các mái ấm, nhà mở và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Trung thu năm ngoái, do ảnh hưởng của đại dịch nên Ban tổ chức chương trình chỉ có thể thực hiện chuyến xe “mang Trung thu đến nhà” để phát tận tay các em nhỏ mồ côi do COVID. Còn “mùa Trăng” năm nay, chương trình đã có thể diễn ra tập trung ở khu vui chơi với rất đông các bạn nhỏ.

Tại chương trình, ngoài nhận nhiều phần quà Trung thu (như lồng đèn, bánh, bao lì xì…), các em nhỏ còn có dịp cùng các bạn tham gia các trò chơi vận động vui nhộn và thưởng thức các tiết mục ảo thuật, chơi đố vui có thưởng,...

Sau hoạt động này, chương trình “Trung thu mơ ước” cũng sẽ đồng loạt diễn ra tại khắp các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 (TPHCM) và hai tỉnh Long An, An Giang trong những ngày tiếp theo để các em ở nhiều địa bàn có thể vui chơi trọn vẹn nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch.

Năm 2022, chương trình "Trung thu mơ ước" tiếp tục chăm lo cho 4.500 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19, bệnh nhi, trẻ bị nhiễm chất độc da cam, trẻ vào đời sớm, con em công nhân ở các khu lưu trú, con em các gia đình lao động khó khăn… trên địa bàn TPHCM và tỉnh Long An, An Giang. Mỗi bạn nhỏ được tặng một phần quà trị giá 1,2 triệu đồng. Riêng 101 em mồ côi do COVID-19 còn được nhận thêm mỗi em một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.