Ấm lại mùa đông cho đồng bào dân tộc vùng biên giới Lạng Sơn

TPO - Thực hiện chương trình “Đông ấm vùng cao và nghĩa tình biên giới”, cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Tân Thanh vừa tổ chức thăm, tặng quà và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho người dân Tày, Nùng sinh sống sát đường biên.

Chương trình do đồn Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) chủ trì, có sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của địa phương.

Đoàn thiện nguyện tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao và nghĩa tình biên giới”, tặng chăn ấm, quần áo ấm, giầy; đồng thời khám bệnh cấp thuốc miễn phí và cắt tóc cho trẻ em, nhân dân thôn Khun Đẩy, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng với tổng trị giá hơn 20.000.000 đồng.

Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết, thôn Khun Đẩy có 24 hộ với 97 nhân khẩu, trong đó có 9 hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, chủ yếu sống vào nghề làm nương, trồng trọt nên đời sống còn khó khăn, vất vả.

Tuy vậy, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn kiên trung, chung tay, giúp sức cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên mốc giới.

Bà Lý, một người cao niên sinh sống ở thôn Khun Đẩy cho biết, cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Tân Thanh luôn quan tâm đến bà con và tổ chức nhiều hoạt động nhân ái, an sinh xã hội, giúp người dân vùng cao, biên giới có cuộc sống ổn định, ăn no, mặc ấm để chiến thắng dịch bệnh, an tâm đón tết đến, xuân về.