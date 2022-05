Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Cần Thơ

TPO - Ngày 15/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022 (Phật lịch 2566), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và chư vị tôn đức giáo phẩm, tăng ni phật tử thành phố Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Nhường - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam; Hòa thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố Cần Thơ và chư vị tôn đức giáo phẩm, tăng ni cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại lễ Phật đản là dịp tăng ni, phật tử cùng hướng tinh thần phát huy tinh hoa của đạo Phật và trao truyền tới tất cả mọi người thông điệp lâu đời của Đức Phật Thích Ca về hòa bình, hòa hợp, khoan dung, nhân ái.

Đại lễ Phật đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người dân theo đạo Phật ở Việt Nam mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 1999.

Gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc sức khỏe bình an tới Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến GHPG Việt Nam; Ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng toàn thể tăng ni, đồng bào Phật tử đón một mùa Phật đản trong sự an lành, tinh tấn và an lạc.

Thăm Hòa thượng Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng và mong muốn rằng, với truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo và uy tín cao của Hòa thượng Đào Như, GHPG Việt Nam thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, tiếp tục khẳng định và lan tỏa những giá trị của một tôn giáo hòa bình, góp phần tích cực xây dựng đất nước…