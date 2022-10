Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ

TPO - Ngày 30/9, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng tổ chức Liên hoan hát Then - đàn tính tỉnh lần thứ III năm 2022 với trên 250 nghệ nhân, diễn viên quần chúng của 10 đoàn đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tham gia.

TPO - Điểm nhấn của chương trình "Ấn tượng miền Tây" là nghi thức tái hiện Lễ Ok Om Bok (lễ cúng trăng) của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Đây là lễ hội lưu giữ và kế thừa những giá trị tích cực của tín ngưỡng xưa. Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam Bộ, trong đó có Lễ hội Ok Om Bok Trà Vinh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2015.